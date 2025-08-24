MotoGP | GP Ungheria Gara, Marini: “Grande weekend”

GP Ungheria Balaton Park Castrol Honda MotoGP 2025 – Weekend da ricordare quello del Balaton Park per Luca Marini, che dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint Race, chiude al quinto posto la gara “lunga” della domenica.

Partito dalla terza fila, nono tempo, il pesarese ha avuto un grande start, ma ha perso un pò di tempo quando ha dovuto raddrizzare la sua Honda RC213V per evitare molteplici contatti potenzialmente pericolosi nella caduta di Enea Bastianini.

Nei giri finali, il #10 ha ingaggiato un duello con Franco Morbidelli, riuscendo a prevalere, conquistando così il quinto posto. Sesta top-ten stagionale per l’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Ungheria Balaton Park Honda Castrol MotoGP 2025

“È stato un weekend fantastico, una sensazione incredibile concludere la gara di oggi al quinto posto dopo aver inseguito Martin e Morbidelli per tutta la gara. Ci sono stati un paio di momenti complicati, ma siamo riusciti a recuperarli. Rimango con i piedi per terra, ma siamo in una tendenza positiva di miglioramenti in tutta Honda, ed è questo il punto chiave. Ci sono state alcune gare in cui siamo stati competitivi anche con molto grip, ma c’è ancora tanto margine per migliorare. In queste ultime due gare abbiamo provato molte cose, su due tracciati davvero unici, ora dobbiamo concentrarci su quali siano gli elementi migliori nel complesso. Barcellona sarà un’altra sfida, con alte velocità e un grip diverso.”

Parlando ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “C’è un margine enorme, dobbiamo capire cosa arriverà ai test di Misano. Adesso ogni cosa che è arrivata l’abbiamo messa sulla moto ma non sono ancora sicuro su cosa andrà meglio o peggio. Dobbiamo goderci questo weekend e festeggiare perché era da un po’ che mancavano questi risultati. Per il futuro sono tranquillo.”

