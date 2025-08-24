MotoGP | GP Ungheria Gara, Martin: “Piano piano continuo ad imparare questa moto”

MotoGP GP Ungheria Gara Aprilia Racing – Ottima prestazione di Jorge Martin che ha concluso il Gran Premio d’Ungheria in quarta posizione. Lo spagnolo si è detto sorpreso di questo grande risultato in quanto il suo obiettivo era di finire almeno la gara. Jorge ha poi lodato il lavoro fatto da Bezzecchi con il quale ha iniziato ad avere una buona sintonia.

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Ungheria

“La mentalità è di non avere aspettative, le prime curve qua è sempre un casino ma ne ho sorpassati sette al primo giro! Da lì sapevo che il passo era buono, Marco e io abbiamo quasi la stessa moto, potevo sorpassare abbastanza bene. Piano piano continuo ad imparare questa moto. Devo essere preciso, ad un certo punto pensavo di prendere Marco ma era troppo rischioso, avevo anche Luca vicino che mi ha spinto tutto il tempo. Focus sul processo perché stiamo facendo molto bene. La mia aspettativa era finire la gara, sono contento, faccio il massimo che posso ma adesso fare quarto o ottavo non mi cambia. Sono concentrato sul capire la moto e quando sarà tutto sotto controllo, penserò ai risultati. Marco ha fatto un lavoro fantastico e adesso nei meeting riusciamo ad aiutarci, il nostro target è lottare per arrivare primi. Qui dal primo giro ho sentito che la media andava bene e sapevo che era la gomma da usare. A Barcellona non so cosa aspettarmi, sembra buona ma forse faticheremo di più. Continuo il mio percorso e se ho la possibilità di fare il podio, darò il massimo”