MotoGP | GP Ungheria Gara, Acosta: “Voto? Mi do un sette”

GP Ungheria Balaton Park KTM MotoGP 2025 – Weekend dai due volti quello di Pedro Acosta al Balaton Park, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2025.

Dopo un ottimo inizio al venerdì e il disastro del sabato, il #37 della casa di Mattighofen ha chiuso in seconda posizione la gara domenicale del Gran Premio d’Ungheria.

Partito dalla settima casella, lo “Squalo” di Mazarron è stato autore di una bella rimonta che lo ha portato sul secondo gradino del podio. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Ungheria Balaton Park KTM MotoGP 2025

“Mi do un sette per il weekend in generale, venerdì sembrava tutto facile ma ieri ho fatto un disastro. Abbiamo guidato bene, grazie a tutto il team perché hanno fatto due moto da zero (parla delle cadute, ndr). Prima di essere piloti siamo persone, non è bello cadere ma non è bello cadere come la tua moto sfiora un cameraman. Per fortuna, tutto a posto. Manca ancora qualcosa ma stiamo facendo dei progressi, dopo l’operazione al braccio ho iniziato a guidare come volevo guidare con passo e velocità. Con la carena abbiamo migliorato ma aspetto di vedere quando arriva il lato oscuro perché non può essere tutto positivo, abbiamo fatto una bella gara e dobbiamo essere contenti. Considerando le qualifiche e la Sprint difficile, abbiamo salvato il weekend. Senza questi problemi forse avrei potuto vincere. Alla fine tutto fa esperienza, la prossima volta vado più calmo.”

Foto: Michelin

3.3/5 - (3 votes)