MotoGP | GP Ungheria Gara, Bastianini: “Quando sono caduto sapevo che sarei rientrato in pista”

GP Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025 – Tanta paura per Enea Bastianini, protagonista di una caduta al primo giro dove ha rischiato di essere investito dai piloti che lo seguivano. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota KTM Tech 3 che, spavento a parte, si è detto soddisfatto per il lavoro svolto questo weekend.

Buona prestazione per Pol Espargarò, chiamato a sostituire Maverick Vinales. Lo spagnolo, dopo un sorpasso su Francesco Bagnaia all’ultimo giro (complice un errore dell’italiano, ndr), ha chiuso ottavo.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025

“Mi sono spaventato perchè quando sono caduto sapevo che sarei rientrato in pista e mi è venuto da girarmi per vedere cosa stava succedendo ma per fortuna è andata tutto bene. Quando siamo in Safety Commision si parla di sicurezza e l’obiettivo è non rientrare in pista ma quando cadi in una chicane così stretta, ti fa tornare in pista. Comunque sia, a parte la gara di oggi e di ieri, è stato un bel weekend, sono sempre migliorato e mi trovo bene in sella. Al primo giro volevo gestire, i miei punti di frenata sono diversi rispetto alle altre moto, ho fatto un errore che l’ho pagato caro ma è andata bene. Il punto di forza della KTM è l’anteriore perché giochi tanto, l’ingresso è una delle cose migliori che puoi sfruttare. Voglio vedere come sarà a Barcellona, pista complicata con meno grip. Sarà un punto interrogativo ma la base inizia ad essere più solida e potremmo fare bene”

Dichiarazioni Pol Espargarò Gp Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sono contento di essere qua ma so qual è la mia posizione, come un attore secondario. Speriamo che Maverick torni presto perchè ci manca tanto. Ieri ho fatto un errore, ho preso la ruota di Alex Marquez ma sono stato troppo ambizioso e sono caduto non potendo fare un buon tempo per la partenza. Oggi non ho fatto grandi errori, ero a 4 secondi da Martin, sono molto contento, abbiamo portato dei punti alla fabbrica e questo è molto buono. Pecco è molto più veloce di questo, è in una posizione difficile e ha un talento incredibile. A volte la vita non è così facile e perdi la strada ma tornerà a lottare davanti. La sua posizione non è 12 secondi dal primo. I ragazzi sono contenti perché stanno arrivando i risultati del lavoro fatto con i test. Stiamo iniziando ad andare bene e speriamo di lottare con le Ducati, soprattutto con Marc. Chi sarà il primo che batterà Marc? Speriamo Pedro Acosta”

