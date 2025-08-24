MotoGP | GP Ungheria Gara, Quartararo: “Alla partenza non ero molto fiducioso”

GP Ungheria Balaton Park Yamaha 2025 – Fabio Quartararo si è riscattato da una Sprint Race da dimenticare con il decimo posto nel Gran Premio d’Ungheria. Il pilota della Yamaha ha ammesso di aver affrontato la partenza con le pinze per quanto accaduto ieri. Successivamente ha dovuto scontare il long lap che ha condizionato la sua gara che si è poi rivelata essere in solitaria e a causa del calo della gomma, non ha più potuto recuperare su Bagnaia.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Ungheria Balaton Park Yamaha MotoGP 2025

“Ad essere onesti, non ero molto fiducioso alla partenza a causa di quello che è successo ieri, quindi questa volta ho frenato un po’ troppo presto. Poi è successo qualcos’altro davanti a me in pista, e ho perso altre due posizioni per questo. Sono riuscito a superare Binder e Bagnaia nei primi giri, ma dopo la penalità del long lap, la gomma ha iniziato a calare e mi mancava grip. Spingevo forte ed ero forte in frenata, ma non sono riuscito a colmare il gap da Pecco”

