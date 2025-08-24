MotoGP | GP Ungheria Gara, Marc Marquez: “Non mi voglio svegliare”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Continua il dominio di Marc Marquez, che al Balaton Park ha vinto la decima gara della stagione, settima consecutiva.

L’otto volte iridato della Ducati, che partiva dalla pole position, ha perso la testa della gara alla prima curva dopo lo start a favore di Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, ma ha poi recuperato superando prima l’italo-brasiliano e poi il riminese.

Per Marquez 72esima vittoria in MotoGP, 98esima in carriera, decima domenicale della stagione, settima di fila, 23esima Sprint Race Comprese. Settima doppietta della stagione Sprint Race più gara domenicale, sesto hat trick, numeri impressionanti per un Mondiale che potrebbe finire ancora prima del previsto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Non mi voglio svegliare, in questi weekend molto difficili, fare 14 gare e vincerle tutte (sette sono sprint) mi rende felice. Sono contento perché il feeling con la moto è molto buono. Mi piace di più il duello fino all’ultima curva come la Sprint al Sachsenring, ero più euforico che oggi perché ero sull’acqua all’ultimo giro con Bezzecchi. Con la gara di oggi non hai questa esplosione di euforia, so che non è normale vincere così ma arriveranno delle piste dove i miei rivali mi batteranno ma per il momento siamo contenti. A Barcellona sarà più difficile. Il punto importante è capire quando non si può vincere. Su Quiles: talento mostruoso, gli viene facile. Va forte, la cosa più difficile per i giovani è controllare il carattere. Proviamo a lavorare con lui mantenendo i piedi per terra.”

Foto: Michelin

