MotoGP | GP Ungheria Day 1: Venerdì in salita per i piloti Aprilia

Undicesimo e dodicesimo tempo per Martin e Bezzecchi

di Jessica Cortellazzi22 Agosto, 2025
MotoGP | GP Ungheria Day 1: Venerdì in salita per i piloti Aprilia

GP Ungheria Balaton Park Aprilia Racing MotoGP 2025 – La prima giornata in Ungheria si è rivelata piuttosto complicata per il team Aprilia. Jorge Martin, dopo la rottura del motore nelle FP1 ha concluso le Prove in undicesima posizione, proprio davanti al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi che ha avuto dei problemi in frenata.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Non pensavo che sarei stato così vicino a entrare in Q2. Sono contento della giornata in generale: non era la mia priorità entrare o meno in Q2, sto lavorando sul mio percorso e oggi sono abbastanza contento. Credo che abbiamo fatto un buon passo in avanti. Sul ritmo non penso fossimo così lontani, ma sul giro secco ancora non ho la fiducia necessaria per spingere al massimo. Sono soddisfatto del risultato, bisogna continuare a insistere e presto saremo lì a lottare”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Non è stata sicuramente una delle nostre giornate migliori, abbiamo faticato un po’ su questa pista, soprattutto in frenata. Il time-attack è forse ancora il punto in cui soffriamo di più: quando non siamo del tutto a posto con il passo e con la gomma media, montare la soft non fa una grande differenza. Ora cercheremo di lavorare questa sera per sistemarci in vista di sabato”

Ultime news