MotoGP | GP Ungheria Day 1, Bastianini: “Questa pista si adatta alla nostra moto”

GP Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025 – Giornata soddisfacente per il team Tech3 KTM con Enea Bastianini che ha concluso quinto mentre Pol Espargarò (che sostituisce Maverick Vinales), è riuscito ad agguantare la TOP 10, chiudendo ottavo. Il Balaton Park, con le sue caratteristiche particolari, sembra adattarsi bene alla KTM, considerando anche il primo tempo di Pedro Acosta.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025

“Quando ieri abbiamo fatto la passeggiata in pista ho capito che poteva essere una buona marcia per la KTM, perché siamo competitivi in frenata. Oggi abbiamo visto che questa pista si adatta alla nostra moto, anche se ci manca ancora qualcosa nelle curve veloci e un po’ di stabilità in curva che dobbiamo trovare per domani. Ad ogni modo, mi è piaciuta molto la moto oggi, e penso che sia stato il nostro miglior venerdì della stagione finora. La fiducia continua a crescere, il che è positivo per noi, quindi continuiamo a lavorare e vediamo cosa possiamo fare domani”

Dichiarazioni Pol Espargarò Day 1 Gp Ungheria Balaton Park KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sono molto contento della nostra giornata, perché abbiamo tre KTM nella top 10, con una di loro in testa oggi, il che significa che l’ultimo aggiornamento che abbiamo portato è efficiente! Mi ha aiutato ad essere secondo questa mattina e ottavo questo pomeriggio di sicuro! Mi sento come un bambino, sto provando un sacco di emozioni che sto cercando di affrontare perché non sono più abituato a tutta la pressione che i ragazzi sentono ogni fine settimana, ma è bello sentire tutte queste cose! Abbiamo mancato la Q2 per poco a Brno e non riuscivo a smettere di pensarci, quindi oggi abbiamo fatto tutto il possibile per passare il taglio. La velocità dei ragazzi è pazzesca, quindi sono solo felice che la nostra strategia abbia funzionato bene questo pomeriggio. Continuiamo a goderci il weekend, il nostro lavoro è quello di portare dati ed esperienza a tutta la squadra, e continueremo a dare tutto in questo weekend per il team!”

