MotoGP | GP Ungheria Day 1, Aldeguer: “Importante entrare in Q2”
Il rookie spagnolo ha ottenuto il quarto tempo
di Jessica Cortellazzi22 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park Gresini Racing 2025 – Venerdì positivo per Fermin Aldeguer che è riuscito ad agguantare l’accesso in Q2. Il rookie del team Gresini, ha concluso il turno di Prove del Gran Premio d’Ungheria in quarta posizione, con buone sensazioni per il resto del weekend.
Dichiarazioni Fermin Aldeguer Prove GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025
“Era importante entrare in Q2, ma dobbiamo essere contenti del lavoro e delle sensazioni di oggi. Non siamo riusciti a far quadrare un gran giro, ma è stato comunque un venerdì solido. Ho provato sia mescola media che morbida, non ho notato troppa differenza, anche se sono sicuro che la seconda sarà la scelta per la Sprint e sul giro secco ha un gran potenziale”
