MotoGP | GP Ungheria Day 1, Alex Marquez: “Serve altro step”

GP Ungheria Balaton Park Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha chiuso il Day 1 del Gran Premio d’Ungheria con il terzo tempo.

Al Balaton Park il #73 del Gresini Racing ha portato la sua Ducati a 0.281s dalla vetta occupata dal connazionale Pedro Acosta, anche se il feeling non è ancora ottimale.

Durante le pre-qualifiche c’è stato anche un episodio in cui si è trovata lento in traiettoria andando ad ostacolare Pecco Bagnaia, ma lo spagnolo ha spiegato che il tutto era una conseguenza di quanto accaduto poco prima. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Ungheria Balaton Park Gresini Racing MotoGP 2025

“Episodio con Pecco? Ho fatto due giri in quel run, ho trovato Diggia lento e ho perso al T4. Nel giro dopo ero più lento, Miller era dietro di me, ha iniziato a dirmi cose io ero fuori linea e non mi sono accorto di altri piloti ma è stato Miller che era in mezzo. Per il resto è stata una giornata difficile, non ho sentito il feeling di altre volte. A mio parere sono troppo lento, io ho bisogno di piste più veloci come il Mugello. Vediamo di fare un altro step. La nuova chicane al T3 rompe il ritmo del circuito, è troppo piccola. Fino a quel punto non è male, per il resto è un circuito più piccolo degli altri ma è lo stesso per tutti e non dobbiamo cercare scuse. Quando hai piloti più veloci di te si deve imparare e vediamo di fare dei piccoli step. Avversari sul passo gara? Oltre a Marc, Fermin, Acosta e altri. Sarà importante che tutti hanno un ritmo molto simile.”

