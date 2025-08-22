MotoGP | GP Ungheria Day 1, Acosta: “Dopo Brno abbiamo fatto uno step tecnico”

GP Ungheria Balaton Park KTM MotoGP 2025 – Inizia nel migliore dei modi il weekend ungherese di Pedro Acosta, che sul nuovo circuito del Balaton Park, ha chiuso in testa il Day 1 del Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota della KTM (che è anche caduto a fine sessione, fortunatamente senza conseguenze, ndr) ha portato in testa la sua RC16, battendo i fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex.

Alla ripresa dopo la pausa estiva, si è vista una KTM molto più competitiva, a beneficiarne non solo lo “Squalo” di Mazarron ma anche i suoi compagni di marca. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Ungheria Balaton Park KTM MotoGP 2025

“Dopo Brno abbiamo fatto uno step tecnico e penso che tutti i piloti KTM possono guidare la moto più facilmente. Ora è più calma, noi abbiamo fatto un bel lavoro al box e dopo le ultime tre gare c’è stato un cambio di setup. Non è bello finire il turno con una caduta ma abbiamo fatto un turno veloce. Abbiamo lavorato con la soft, domani proveremo la media perché dovrebbe essere meglio per qua. Possiamo fare un bel sabato. L’anno scorso ero aggressivo nelle entrate in curva e per quello cadevo e facevo errori, stiamo provando ad essere più morbidi nella guida e usare l’aggressività quando è necessario perché è facile commettere errori.”

