MotoGP | GP Ungheria, Martin: “Il potenziale è grandissimo”

L'iridato 2024 della Top Class: "A Balaton l’obiettivo sarà continuare a crescere"

di Alessio Brunori19 Agosto, 2025
GP Ungheria Balaton Park Aprilia Racing MotoGP 2025 – Jorge Martin correrà al Balaton Park la sua terza gara dopo il rientro di Brno e la gara della settimana scorsa in Austria.

L’iridato 2024 della Top Class ha bisogno di fare km in sella all’Aprilia RS-GP25, rispetto ai suoi colleghi ha saltato test e metà Campionato e questo lo sta penalizzando, oltre ovviamente al grave infortunio patito in Qatar.

Il potenziale della moto veneta è grande, a testimoniarlo i risultati del suo team-mate Marco Bezzecchi, quarto in Campionato e con all’attivo sei podi tra cui la vittoria di Silverstone. Ecco cosa ha detto “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Arrivo a Balaton dopo un weekend positivo, in cui ho iniziato a capire molte cose della moto e a costruire un po’ di feeling. Devo ricordarmi che ho fatto solo due gare con la RS-GP25 e serve tempo, anche se non è sempre facile accettare di essere indietro quando stai dando il massimo. A Balaton l’obiettivo sarà continuare a crescere, su una pista nuova per tutti, sarà importante soprattutto fare chilometri e avvicinarsi sempre di più a un buon feeling, perché il potenziale è grandissimo.”

