MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Bagnaia: “Domani possiamo lottare per il podio” [VIDEO]

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha vissuto una Sprint Race in chiaroscuro sul circuito di Portimao, dove ha tagliato il traguardo in ottava posizione al termine di una prova segnata da difficoltà tecniche e da un feeling non ottimale con la sua Ducati.

Il tre volte iridato della Ducati ha faticato a trovare il ritmo sin dai primi giri, penalizzato da una gestione del grip non ideale e da una moto che non gli ha restituito le sensazioni sperate in uscita di curva. La mancanza di tempo utile per lavorare sul setup, complice l’assenza delle FP2 mattutine, ha ulteriormente complicato il suo sabato, rendendo difficile essere competitivo nel confronto diretto con gli avversari.

Anche la partenza non è stata perfetta, con un piccolo problema alla frizione che ha condizionato lo scatto iniziale. Nonostante tutto, Bagnaia guarda avanti con fiducia, convinto che i dati raccolti oggi possano essere la chiave per un netto miglioramento nella gara lunga di domenica, dove l’obiettivo resta quello di tornare a lottare per il podio. Ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Semplicemente mi è mancata la velocità sin da subito. Non sono riuscito a sfruttare bene il grip all’inizio e alla fine della Sprint, mi mancava un pò di spunto fuori dalle curve e per questo ho anche consumato molto la gomma dietro. Alla fine ero molto in difficoltà, tant’è che mi hanno sverniciato sul traguardo. In ogni caso non sono riuscito ad essere competitivo, mi sono mancate le FP2 questa mattina per provare a far qualcosa nel setup. Ora lavoriamo per domani, la gara di oggi ci è servita per fare qualcosa per domani. Credo che riusciremo a fare un passo in avanti e domani lottare per il podio.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Problemi Partenza Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Nel primo spunto non sono riuscito a staccare bene (la frizione, ndr), la moto si è impennata e ho perso un pò. Ho perso solo una posizione ma per domani cercheremo di migliorare anche questo aspetto.”





4/5 - (20 votes)