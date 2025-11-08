MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Bulega: “Ho frenato stile Superbike e mi sono lanciato” [VIDEO]

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Il debutto di Nicolò Bulega nella classe regina continua a essere un percorso dove capire molte cose e il sabato di Portimao ne è stata una conferma.

Il pilota Ducati è incappato in una caduta nel corso del quarto giro della Sprint Race, chiudendo anzitempo una giornata segnata da diverse complicazioni. Le difficoltà di adattamento al pacchetto tecnico della MotoGP, dalle gomme Michelin al sistema dell’abbassatore, hanno condizionato sia le qualifiche del mattino che la breve gara pomeridiana.

Un errore in frenata, frutto di automatismi ancora legati alla sua esperienza in Superbike, ha compromesso la sua gara. Sono tanti gli aspetti da metabolizzare: dalla gestione della frizione in partenza alle differenze nel comportamento della moto in fase di staccata. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme, la cosa su cui sto facendo più fatica è la frenata, perchè con questa gomma va fatto il contrario di quello a cui sono abituato. Con le Pirelli puoi essere super aggressivo nella prima parte, appena tocchi il freno e poi tirare subito molto forte sulla leva per fermare subito la moto, mentre con queste gomme (Michelin, ndr) non puoi essere aggressivo nella prima parte della frenata, ma devi frenare un pò dopo. Stamattina (nelle qualifiche) mi sono incasinato con l’abbassatore all’ultima curva ed ho perso 5/6 decimi, mentre facevo un giro discreto. Oggi (nella Sprint, ndr) ho perso tempo all’inizio, avevo Franco (Morbidelli) davanti, volevo andare a prenderlo, stavo facendo un bel giro e mi sono dimenticato che qui bisogna frenare diversamente. Ho frenato stile Superbike e mi sono ‘lanciato’. Mi dispiace per la squadra che ha dovuto lavorare più del dovuto.”

Dichiarazioni Nicolò Bulega Partenza Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Sono tutte cose nuove per me (abbassatore, gomme, freni, ndr) ma la partenza non è andata malissimo. Sto facendo un pò fatica con il rilascio della frizione perchè anche lì lavora all’opposto della Superbike. Qui la devi lanciare subito molto velocemente, mentre se lo fai in Superbike la moto cala di giri e non vai avanti. Sono tante piccole cose che funzionano diversamente, quindi devo fare un reset.”





