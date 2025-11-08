MotoGP | GP Portogallo 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito di Portimao
Diretta Qualifiche GP Portogallo MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao dove a partire dalle 11:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Alex Marquez, che aveva preceduto Pecco Bagnaia e Pedro Acosta. Quarto tempo per Marco Bezzecchi che aveva portato la sua Aprilia davanti alle Honda di Joan Mir e Johann Zarco.
Fabio Di Giannantonio aveva chiuso settimo, seguito da Fermin Aldeguer, Pol Espargarò e Ai Ogura, con il giapponese del Trackhouse MotoGP Team ultimo pilota ad accedere direttamente alla Q2.
Dalla Q1 passeranno tra gli altri i nostri Luca Marini, Franco Morbidelli, Nicolò Bulega (che ha debuttato sulla Ducati lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez, ndr), Enea Bastianini e Lorenzo Savadori (tester Aprilia che sostituisce Jorge Martin, ndr).
Alex Marquez il più veloce delle Pre-Qualifiche GP del Portogallo a Portimao MotoGP 2025
#MotoGP #MotoGP2025 #PortimaoGP #PortugueseGP 🇵🇹 #Motorionline Anche #MarcoBezzecchi e #FabioDiGiannantonio si qualificano direttamente per la Q2 https://t.co/oU5uJc9niV
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 7, 2025
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login