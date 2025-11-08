MotoGP | GP Portogallo 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Portogallo MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao dove a partire dalle 11:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Alex Marquez, che aveva preceduto Pecco Bagnaia e Pedro Acosta. Quarto tempo per Marco Bezzecchi che aveva portato la sua Aprilia davanti alle Honda di Joan Mir e Johann Zarco.

Fabio Di Giannantonio aveva chiuso settimo, seguito da Fermin Aldeguer, Pol Espargarò e Ai Ogura, con il giapponese del Trackhouse MotoGP Team ultimo pilota ad accedere direttamente alla Q2.

Dalla Q1 passeranno tra gli altri i nostri Luca Marini, Franco Morbidelli, Nicolò Bulega (che ha debuttato sulla Ducati lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez, ndr), Enea Bastianini e Lorenzo Savadori (tester Aprilia che sostituisce Jorge Martin, ndr).

