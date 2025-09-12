Moto3 | Gp Misano: Almansa comanda le pre-qualifiche
Pini e Foggia accedono al Q2
Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – David Almansa ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, sedicesima tappa del Motomondiale 2025 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ricordiamo che i primi 14 piloti in classifica hanno l’accesso diretto al Q2 di domani.
Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.596, precedendo il compagno di squadra, Adrian Fernandez. Terzo è Joel Kelso (LEVELUP-MTA), seguito in quarta posizione dal pilota Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e da José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) segue con il sesto tempo, davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiudono la Top 10: David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI).
Gli altri piloti ad accedere al Q2, sono: Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Scott Odgen (CIP Green Power).
Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 21esimo Riccardo Rossi, 22esimo Stefano Nepa.
Moto3 Prove Libere 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:40.596
|2
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:41.094
|+0.498
|3
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:41.110
|+0.514
|4
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.114
|+0.518
|5
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.219
|+0.623
|6
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:41.272
|+0.676
|7
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:41.303
|+0.707
|8
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.332
|+0.736
|9
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.353
|+0.757
|10
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:41.366
|+0.770
|11
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.393
|+0.797
|12
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:41.595
|+0.999
|13
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:41.701
|+1.105
|14
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:41.706
|+1.110
|15
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:41.760
|+1.164
|16
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:41.809
|+1.213
|17
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:42.184
|+1.588
|18
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:42.226
|+1.630
|19
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:42.239
|+1.643
|20
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:42.776
|+2.180
|21
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:42.846
|+2.250
|22
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:42.952
|+2.356
|23
|52
|Evan Belford
|Gryd - Mlav Racing
|1:43.002
|+2.406
|24
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:43.225
|+2.629
|25
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:43.438
|+2.842
|26
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:43.669
|+3.073
|27
|69
|Marcos Ruda
|Angeluss - Mlav Racing
|1:44.113
|+3.517
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 2
