Moto3 | Gp Misano: Almansa comanda le pre-qualifiche

Pini e Foggia accedono al Q2

di Jessica Cortellazzi12 Settembre, 2025
Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – David Almansa ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, sedicesima tappa del Motomondiale 2025 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ricordiamo che i primi 14 piloti in classifica hanno l’accesso diretto al Q2 di domani.

Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.596, precedendo il compagno di squadra, Adrian Fernandez. Terzo è Joel Kelso (LEVELUP-MTA), seguito in quarta posizione dal pilota Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e da José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) segue con il sesto tempo, davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiudono la Top 10: David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Gli altri piloti ad accedere al Q2, sono: Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 21esimo Riccardo Rossi, 22esimo Stefano Nepa.

Moto3 Prove Libere 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Leopard Racing 1:40.596
2 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:41.094 +0.498
3 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:41.110 +0.514
4 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:41.114 +0.518
5 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:41.219 +0.623
6 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.272 +0.676
7 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:41.303 +0.707
8 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:41.332 +0.736
9 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.353 +0.757
10 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:41.366 +0.770
11 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.393 +0.797
12 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:41.595 +0.999
13 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.701 +1.105
14 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.706 +1.110
15 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:41.760 +1.164
16 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:41.809 +1.213
17 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:42.184 +1.588
18 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:42.226 +1.630
19 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:42.239 +1.643
20 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:42.776 +2.180
21 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:42.846 +2.250
22 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:42.952 +2.356
23 52 Evan Belford Gryd - Mlav Racing 1:43.002 +2.406
24 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:43.225 +2.629
25 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:43.438 +2.842
26 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:43.669 +3.073
27 69 Marcos Ruda Angeluss - Mlav Racing 1:44.113 +3.517

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 2

