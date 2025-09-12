Moto3 | Gp Misano: Almansa comanda le pre-qualifiche

Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – David Almansa ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, sedicesima tappa del Motomondiale 2025 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ricordiamo che i primi 14 piloti in classifica hanno l’accesso diretto al Q2 di domani.

Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo miglior tempo in 1:40.596, precedendo il compagno di squadra, Adrian Fernandez. Terzo è Joel Kelso (LEVELUP-MTA), seguito in quarta posizione dal pilota Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e da José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) segue con il sesto tempo, davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiudono la Top 10: David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Gli altri piloti ad accedere al Q2, sono: Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 21esimo Riccardo Rossi, 22esimo Stefano Nepa.

5/5 - (6 votes)