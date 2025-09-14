MotoGP | Dall’Igna: “Bagnaia ha perso la pazienza? Anche io”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Gigi Dall’Igna intervistato da Sky Sport, ha parlato del momento (che ormai si protrae da troppo tempo, ndr) di Pecco Bagnaia.

Il Direttore Generale di Ducati Corse ha commentato la situazione delicata che sta vivendo il pilota di Chivasso, che non riesce a trovare il feeling con la sua Desmosedici GP 25, questo nonostante siamo arrivati a sei gare dalla fine della stagione.

Nella domenica di Misano è caduto nel corso dell’ottavo giro mentre cercare di tenere il passo di chi lo precedeva, una caduta che mette in pericolo anche la terza posizione nel Mondiale, visto che Bezzecchi è ormai arrivato a 8 punti dal piemontese.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Analisi Situazione Francesco Bagnaia Gara Misano Ducati MotoGP 2025

“E’ una situazione sicuramente delicata, Pecco sta facendo fatica. Come ho detto tante volte bisognerà trovare il modo di uscirne, speriamo che il test di domani sia fruttuoso. Non credo che si possa far uscire il coniglio dal cappello con un solo giorno, ci sarà da lavorare, sarà un giorno importante. Pecco ha perso la pazienza? Anche io l’ho persa, anche i tifosi di Pecco l’hanno persa, è abbastanza normale dire certe cose quando i risultati non vengono, perché siamo tutti umani. Bisogna sempre partire da questo presupposto.”

