MotoGP | GP Misano Gara, Alex Marquez: “Ho rischiato di cadere”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha concluso il Gran Premio di Misano con un soddisfacente terzo posto. Il pilota del team Gresini ha ammesso di non avere abbastanza velocità per provare ad inseguire il fratello Marc e Marco Bezzecchi ed ha preferito accontentarsi. Sulla trasferta asiatica che inizierà tra due settimane ha buone sensazioni anche se il Giappone non è tra le sue piste preferite.

“Il piano iniziale non è andato come volevo, volevo andare al comando dall’inizio ma non ho fatto una partenza ottima. Fino a metà gara mi sentivo bene poi ho iniziato ad avere delle chiusure sul davanti, ho deciso di chiudere gas, arrivare alla fine e gestire. Quando ho rischiato di cadere, ho visto che il distacco da quelli dietro era abbastanza, ho gestito fino alla fine e ho deciso di lasciare andare Marc e Marco. Poi il feeling sul davanti è tornato e ho gestito fino alla fine. Alla fine quello che sbagliamo di più è se arriviamo in un circuito dove fai fatica, scende la motivazione. C’è mancato qualche decimo ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, contento di essere qui. Aspetto la Malesia perchè è una pista che mi piace tanto, in Giappone ho vinto ma non è una pista che mi viene naturale. Dobbiamo dare il massimo ad ogni gara”

Foto: Valter Magatti

