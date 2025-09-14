MotoGP

MotoGP | GP Misano Gara, Marini: “Un altro weekend solido”

"Migliorati sul giro secco, Honda ha fatto un ottimo lavoro", il commento di Luca

di Jessica Cortellazzi14 Settembre, 2025
GP Misano Castrol Honda MotoGP 2025 – Buon settimo posto per Luca Marini nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Un altro weekend solido portato a termine con buone sensazioni anche se il pilota Honda ha ammesso che c’è ancora molto da fare ma ci tiene a ringraziare la squadra e la fabbrica in Giappone per l’ottimo lavoro svolto finora.

Dichiarazioni Luca Marini GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

Luca: “Ho avuto un problema alla partenza, sono stato ingannato da Franco che pensavo avesse fatto jump start. E’ stato super reattivo, io ho lasciato troppo la frizione mi si è impennata troppo, ero indietro nelle prime curve. Ho iniziato a recuperare le posizioni e dopo sono arrivato dietro a Fermin che andava molto forte ma si è scaldata la gomma davanti e ha iniziato a chiudersi davanti. Quando è ritornata giusta la pressione, ho provato a tornare su ma è finita così. Un altro weekend solido, siamo migliorati nel giro secco, sul passo gara ci manca qualcosa. Oggi abbiamo preso molti secondi di distacco dalla vittoria, noi dobbiamo continuare a lavorare, stanno arrivando aggiornamenti nuovi e ci vuole tempo per affinare i dettagli. Noi quest’anno abbiamo lavorato in modo preciso con idee chiare, non abbiamo mai perso la strada, se in Giappone continuano a produrre dei pezzi noi dobbiamo essere sempre pronti a provare qualcosa di nuovo. Ci stiamo avvicinando e dobbiamo essere contenti dei progressi fatti finora. Weekend in Giappone? Sarà impegnativo ma niente di più, ogni weekend ha le sue caratteristiche, in Giappone ci saranno tutti i capi Honda dei vari settori ed è l’occasione giusta per parlare con loro, dare feedback giusti e congratularsi perché hanno fatto un ottimo passo in avanti rispetto a quando abbiamo iniziato”

Foto: Valter Magatti

