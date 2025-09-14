MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Ho goduto guidando e mi sono emozionato”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Aprilia Racing MotoGP 2025 – E’ mancata la vittoria nella gara “lunga” della domenica, ma resta comunque una weekend da incorniciare quello di Marco Bezzecchi al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Dopo la pole position e la vittoria nella Sprint Race, la ciliegina sulla torta sarebbe stata la vittoria domenicale, ma il “Bez” sulla sua strada ha incontrato un Marc Marquez che non aveva “digerito” la caduta del sabato e le esultanze di alcuni tifosi italiani al suo crash.

Ecco cosa ha detto al termine della gara il pilota dell’Aprilia, sempre più riferimento della casa di Noale così come sottolineato anche dall’A.D. di Aprilia, Massimo Rivola.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Misano MotoGP 2025

“Chiaramente c’è soddisfazione perchè alla fine ho fatto una gran gara. E’ chiaro che quando sei al limite è normale poter fare dei piccoli errori e purtroppo è successo, però alla fine se non sei lì non li fa, quindi direi che la performance è stata molto buona. Stiamo crescendo, ma è vero anche che in gara rispetto un po’ alle prove soffriamo leggermente di più. Questo ci deve servire per per cercare di lavorare, per cercare di migliorarci e non basta mai, purtroppo. Alla fine sono contento perché è stata una gara veramente fantastica dove nonostante ho fatto 27 giri completamente al limite, rischiando di cadere, sono riuscito a sentirmi bene con la moto, a godere mentre guidavo e quindi sono contento.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara di casa GP Misano MotoGP 2025

“Quando corri in casa o comunque quando per la prima volta, almeno come mi è successo a me, ti trovi in una situazione del genere, forse ti devi un po’ far trasportare da un’altra parte, devi far finta che sia una gara come un’altra e quindi ho cercato di autoconvincermi da solo di essere da un’altra parte. E’ stato un weekend fantastico per noi, sono riuscito a battagliare con loro (Ducati) e anche batterli, quindi vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. È vero anche che però sulla distanza gara vera, quindi il doppio della Sprint, purtroppo non ci basta nonostante il grande lavoro. Questo significa che non dobbiamo mollare, non dobbiamo fare troppi paragoni, non dobbiamo guardarci troppo intorno, dobbiamo lavorare su di lui e cercare di migliorarci sempre.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Emozioni Gara di casa GP Misano MotoGP 2025

“Difficile raccontare quello che ho provato, dire che è una figata, che è bello, sarebbe scontato, ma anche non abbastanza. Mi sono emozionato, sono uno che tende a nascondere parecchio le emozioni, soprattutto in momenti di fragilità, perché sei sempre in mezzo alle ‘lame’, però vedere tutta la gente così contenta, nonostante non sia riuscito a vincere, sentire urlare il mio nome, vedere le mie bandiere, le mie maglie, è stato bello e credo impagabile. Sicuramente una delle emozioni più belle di sempre.”

