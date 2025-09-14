MotoGP | GP Misano, Di Giannantonio: “Punto di ripartenza importante”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buon quinto posto per Fabio Di Giannantonio al termine del Gran Premio di Misano. Il pilota romano del tea VR46, dopo il podio Sprint di ieri, è sceso in pista con una buona motivazione per fare bene e si è congratulato con la squadra per l’ottimo lavoro svolto. Diggia ha poi speso belle parole per la cerimonia pre-gara, contestata invece da Pedro Acosta.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Primo Misano così competitivo con la MotoGP. Sono contento, decisamente un punto di ripartenza importante. Abbiamo finito la gara in Top 5 e dobbiamo essere orgogliosi del nostro weekend. Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nel fine settimana: il primo era accedere direttamente alla Q2 venerdì, poi una buona qualifica e conquistare il podio nella Sprint, è stato fantastico. Infine, oggi abbiamo disputato una gara solida con un buon passo, soprattutto nel finale. Per i test di domani abbiamo tante nuove idee su come usare la moto ma non abbiamo parti nuove, sarà un bel test lungo per chiarirsi le idee. Finalmente abbiamo fatto un weekend racing senza dover rincorrere, esprimendo il nostro potenziale massimo. Dà morale alla squadra, le ultime due gare partivi con l’ansia se potevi finirla e non la finivamo, tutti i meccanici si fanno un gran mazzo e vedere che tutto è andato bene, loro sono quelli che ci mettono la manualità sulla moto”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio su cerimonia pre-gara

“A me la cerimonia è piaciuta, se lo facciamo per tutte le gare è un segno di rispetto per la Nazione in cui corriamo. Magari lo schedule è da aggiustare ma non con chissà quale stravolgimento”

Foto: Valter Magatti

