MotoGP | GP Misano, Bagnaia: “Soluzione ai problemi ancora lontana”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Domenica da dimenticare quella di Pecco Bagnaia al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marini e Riviera di Rimini.

La gara del tre volte iridato della Ducati è durata solo otto giri, quando è caduto perdendo l’avantreno della sua Desmosedici GP 25 mentre cercava di tenere il passo di Fabio Di Giannantonio, che guida la sua stessa moto.

Dopo la gara si è riunito con i tecnici per analizzare la situazione per cercare di risolvere i suoi problemi, una soluzione che ha definito ancora lontana.

Alla fine non si è presentato al media scrum previsto con i giornalisti, ma è stata la stessa Ducati ad inviare le sue parole ai giornalisti che tanto lo avevano atteso all’orario previsto dallo schedule.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Misano Ducati MotoGP 2025

“Si vede chiaramente cosa è successo, sono caduto. Stavo spingendo e ho semplicemente perso il controllo. Abbiamo analizzato la situazione con il team e ora stiamo lavorando per il test di domani, che sarà molto importante.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Caduta Gara Misano Ducati MotoGP 2025

“Cosa mi passava per la testa in quel momento, dopo la caduta alla curva 10? Sono cose che è meglio non dire in TV. Ma comunque, è il primo momento dopo un incidente, normalmente non sei molto felice, e stavo solo cercando di liberarmi un po’ dalla rabbia del momento.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Feeling Gara Misano Ducati MotoGP 2025

“Nelle prove e poi durante le sessioni mi sentivo meglio. Poi ieri nella Sprint ho faticato molto. Oggi in gara stavo cercando di dare il massimo, ma appena ho provato qualcosa in più, sono caduto. E’ importante fare il test domani, cercheremo di trovare delle soluzioni, ma la verità è che stiamo ancora lavorando per trovare una soluzione, e sembra ancora lontana. Dall’inizio della stagione stiamo faticando, ma ci stiamo provando, vedremo.”

Foto: Valter Magatti

