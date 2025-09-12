MotoGP | GP Misano Day 1, Quartararo: “Non c’è la fiducia”

GP Misano Yamaha MotoGP 2025 – Nonostante gli sforzi per provare ad agguantare la Top 10, Fabio Quartararo non ha potuto fare meglio del dodicesimo tempo che lo costringe a passare dal Q1 per provare a dare una svolta al weekend in una pista che lo ha visto coronare il sogno Mondiale quattro anni fa. Il francese ha lamentato la mancanza di poco feeling e spera di potersi riscattare nella giornata di domani.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Prove Gp Misano Yamaha MotoGP 2025

“Non abbiamo trovato il modo di avere un buon feeling oggi, purtroppo. Piuttosto che mancare di aderenza, stiamo riscontrando alcune incongruenze, ed è per questo che la fiducia non c’è. Abbiamo sensazioni diverse con gomme diverse e manca il feeling necessario per spingere. Non possiamo accontentarci di aver chiuso in 12ma posizione, ma vediamo cosa possiamo fare domani”

