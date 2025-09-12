MotoGP | GP Misano Day 1, Bezzecchi: “Stiamo facendo tempi incredibili”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Aprilia Racing MotoGP 2025 – Ottimo inizio nella gara di casa per Marco Bezzecchi, secondo nelle pre-qualifiche di Misano, tracciato che ospita la 16esima tappa della MotoGP 2025.

Il “Bez” si è trovato molto bene in sella alla sua Aprilia RS-GP25 che con il grip offerto dalla pista romagnola, si guida decisamente meglio rispetto a Barcellona.

L’obiettivo è fare bene in qualifica per poi potersi giocare posizioni importanti sia nella Sprint che nella gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto il #72 dell’Aprilia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Sono contento, è stata una buona prima giornata. Sono riuscito a andare bene sia con la media dietro che con la soft stamattina e oggi pomeriggio. Dobbiamo chiaramente lavorare ancora parecchio per migliorare un po’, però per il momento va bene. Loro (Ducati) di solito fanno un grande step dal venerdì al sabato, quindi dobbiamo cercare di lavorare duramente per poterlo fare anche noi. Stiamo facendo dei tempi incredibili, perché anche di passo girare in 31 basso, è andare veramente forte.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Giochi di squadra con Martin Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Non era un gioco di squadra pianificato e non mi aspetto che mi restituisca il favore. Ha funzionato comunque meglio di come funziona di solito se lo pianifichi, ma non mi aspetto niente in cambio.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi scelta Gomme Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Si potrebbe fare la gara con entrambe le gomme, perché non è che c’è un consumo incredibile. Dipende tanto dalle sensazioni che hai, quindi bisogna fare più prove possibili per poi fare una scelta.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Primo Giro Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Al primo giro sono andato lungo dappertutto, perché i riferimenti rispetto a quando giri con la moto da strada non centrano un c***o! Quando sono entrato con la MotoGP non ci capivo nulla però c’è un gran grip e la moto va forte.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Fan Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Qui c’è un bel bordello tutta la settimana. Chiaramente da gusto, fa piacere e anche ieri a Tavullia ma anche oggi nel paddock c’era un sacco di gente. Bello vedere le tribune piene già al venerdì.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs Pecco Bagnaia Day 1 GP Misano MotoGP 2025

“Lui è partito dal box e mi ha tagliato la strada, ma mi aveva visto, me l’ha fatto per scherzo. Allora io sono andato lì e gli ho dato una bottarellina per scherzo. Bello vedere che è tornato andar forte, buon per lui, meno per noi.”

