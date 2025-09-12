MotoGP | GP Misano Day 1, Bastianini: “Al momento siamo in difficoltà”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Venerdì complicato per Enea Bastianini che ha concluso il turno di Prove del GP di Misano in diciassettesima posizione e dovrà necessariamente passare per dal Q1. Il pilota KTM Tech3 in particolare, ha lamentato un pessimo feeling sulla sua moto al punto da aver avuto le stesse sensazioni di tempo fa.

Dichiarazioni Enea Bastianini Prove GP Misano KTM Tech3 MotoGP 2025

“Stamattina non mi sono trovato bene e oggi abbiamo fatto delle modifiche per calmare la moto. Con la media ero andato abbastanza bene ma vedevo che era tutto complicato, con la morbida è peggiorato il tutto. Ho iniziato ad avere chattering, la morbida spingeva tanto sull’anteriore e non sono riuscito a migliorare complici anche le bandiere gialle. Dobbiamo lavorare perché mi aspettavo di essere competitivo, importante passare in Q2 ma restiamo concentrati. Mi sembra di essere tornato alle sensazioni di tempo fa, è difficile essere veloci e la moto è molto fisica. Misano è la mia pista di casa, si vuole sempre tenere un buon risultato. La scorsa gara ha salvato la mia stagione che fino a quel momento lì era stata pessima, qui un bel risultato farà la differenza ma al momento siamo in difficoltà”

Foto: Valter Magatti

