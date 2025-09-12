MotoGP | GP Misano Day 1, Marini: “Un’ottimo venerdì”

GP Misano Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con un ottimo settimo tempo. Il pilota della Honda si è detto soddisfatto per le buone sensazioni in sella alla moto anche se c’è ancora del lavoro da fare, soprattutto per la qualifica.

Dichiarazioni Luca Marini Prove GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

“Abbiamo confermato su una pista diversa rispetto a Barcellona, l’ottimo passo in avanti che abbiamo fatto. Un ottimo venerdì, ci sono ancora delle cose da sistemare, abbiamo provato tante cose e domani mattina dobbiamo mattina dobbiamo centrare tutto perché secondo me possiamo fare qualcosa di buono. Anche se, quando mettiamo le morbide facciamo fatica a fare il tempo rispetto agli altri. C’è ancora molto potenziale, dobbiamo imparare a sfruttare meglio le gomme nuove perché non ne sentiamo il beneficio. Il target è migliorare in qualifica, perché se parti in prima fila il passo è buono. I secondi che perdiamo nei primi giri sono sempre troppi a fine gara. La Ducati è ancora lontana ma hanno fatto un ottimo lavoro in Giappone. Obiettivo per domani sono le prime due file per puntare più in alto”

Foto: Valter Magatti

