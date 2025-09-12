MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Possiamo lottare per la Top five”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Buon inizio al Misano World Circuit Marco Simoncelli per Pecco Bagnaia, che ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini in quarta posizione.

Il grip offerto dalla pista romagnola ha aiutato il tre volte iridato della Ducati, che è reduce da uno dei peggiori weekend della stagione, quello catalano di Barcellona.

Oltre al grip a dare una mano al #63 della Ducati anche la conoscenza della pista romagnola e il tanto pubblico, presente già al venerdì. Ecco cosa ha detto il piemontese dopo il Day 1 della 16esima tappa della MotoGP 2025.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Misano Ducati MotoGP 2025

“E’ andata sicuramente meglio rispetto ai due weekend scorsi, è decisamente positivo e abbiamo lavorato bene, abbiamo deciso di non toccare praticamente nulla sulla moto, a parte qualche dettaglio e mi sono trovato meglio. L’asfalto qua è è fantastico e mi aiuta molto perché quest’anno un po’ sono sempre un po’ in difficoltà col grip dietro e quindi riuscire a sfruttarlo è qualcosa che mi aiuta tantissimo. Non non è che abbiamo fatto un miracolo, quindi intanto ce la godiamo, poi cercheremo di fare il massimo. Come sapevo già prima di arrivare a Barcellona, che se non avessimo risolto i problemi sarebbe stato un weekend difficilissimo, so anche che qua è una pista che conosco molto bene, con molto grip. Non dico che vinceremo la gara, dico che possiamo lottare per la Top Five. Avendo tanto grip dietro riesco a guidare più la moto nella direzione in cui mi piace, riesco a fermarla bene, entro forte, quindi è sicuramente un qualcosa che sto provando a fare avendo grip, più angolo di piega, riuscendo a non perdere nelle curve a sinistra come perdo in altri circuiti e quello sicuramente è qualcosa che oggi mi ha mi ha aiutato abbastanza.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Setting Day 1 Misano Ducati MotoGP 2025

“Preferirei non toccare più nulla sulla moto a livello di setting, alla fine abbiamo provato mille cose e hanno dato più o meno lo stesso risultato, quindi conviene rimanere fermi e andare avanti così.”

2.8/5 - (6 votes)