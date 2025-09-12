In evidenza

MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Possiamo lottare per la Top five”

Il #63 della Ducati: "Preferirei non toccare più nulla sulla moto"

di Alessio Brunori12 Settembre, 2025
MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Possiamo lottare per la Top five”MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Possiamo lottare per la Top five”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Buon inizio al Misano World Circuit Marco Simoncelli per Pecco Bagnaia, che ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini in quarta posizione.

Il grip offerto dalla pista romagnola ha aiutato il tre volte iridato della Ducati, che è reduce da uno dei peggiori weekend della stagione, quello catalano di Barcellona.

Oltre al grip a dare una mano al #63 della Ducati anche la conoscenza della pista romagnola e il tanto pubblico, presente già al venerdì. Ecco cosa ha detto il piemontese dopo il Day 1 della 16esima tappa della MotoGP 2025.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Misano Ducati MotoGP 2025

“E’ andata sicuramente meglio rispetto ai due weekend scorsi, è decisamente positivo e abbiamo lavorato bene, abbiamo deciso di non toccare praticamente nulla sulla moto, a parte qualche dettaglio e mi sono trovato meglio. L’asfalto qua è è fantastico e mi aiuta molto perché quest’anno un po’ sono sempre un po’ in difficoltà col grip dietro e quindi riuscire a sfruttarlo è qualcosa che mi aiuta tantissimo. Non non è che abbiamo fatto un miracolo, quindi intanto ce la godiamo, poi cercheremo di fare il massimo. Come sapevo già prima di arrivare a Barcellona, che se non avessimo risolto i problemi sarebbe stato un weekend difficilissimo, so anche che qua è una pista che conosco molto bene, con molto grip. Non dico che vinceremo la gara, dico che possiamo lottare per la Top Five. Avendo tanto grip dietro riesco a guidare più la moto nella direzione in cui mi piace, riesco a fermarla bene, entro forte, quindi è sicuramente un qualcosa che sto provando a fare avendo grip, più angolo di piega, riuscendo a non perdere nelle curve a sinistra come perdo in altri circuiti e quello sicuramente è qualcosa che oggi mi ha mi ha aiutato abbastanza.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Setting Day 1 Misano Ducati MotoGP 2025

“Preferirei non toccare più nulla sulla moto a livello di setting, alla fine abbiamo provato mille cose e hanno dato più o meno lo stesso risultato, quindi conviene rimanere fermi e andare avanti così.”

2.8/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news