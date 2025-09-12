MotoGP | Gp Misano: pre-qualifiche, Marquez precede Bezzecchi e Morbidelli

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – Marc Marquez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota Ducati, otto volte iridato, ha regolato la concorrenza con il best-lap di 1:30.480, crono che gli ha permesso di precedere ben tre italiani, Marco Bezzecchi su Aprilia Factory (+0.147s), Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team, +0.193s) e un ritrovato Pecco Bagnaia, quarto con la seconda Desmosedici Factory del Team interno della casa di Borgo Panigale (+0.230s).

Il tre volte iridato, rider Ducati Factory, sembra aver ritrovato la verve dei tempi migliori e si qualifica direttamente in Q2 dopo il disastroso weekend di Barcellona.

Quinto tempo per Alex Marquez, che in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing è davanti alle migliori delle moto giapponesi, la Honda, quella dello spagnolo Joan Mir, caduto a fine sessione e dolorante ad un braccio destro.

Ottima anche la prova di Luca Marini, settimo con la seconda Honda ufficiale. Qualificati direttamente alla Q2 anche il Campione in carica dell’Aprilia, Jorge Martin, tirato nel giro buono dal team-mate Marco Bezzecchi, ringraziato a fine sessione, Pedro Acosta (unica KTM dieci, ndr) e il romano Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team).

Male la Yamaha che non piazza nessuna moto direttamente in Q2. Fabio Quartararo è 12esimo, dietro alla Honda del Team LCR di Johann Zarco e davanti alle KTM di Brad Binder e Maverick Vinales e all’Aprilia di Raul Fernandez, quest’ultimo autore di una brutta caduta, risolta fortunatamente senza conseguenze.

Male Enea Bastianini su KTM RC16 del Team Tech 3, che dopo il podio di Barcellona, chiude 17esimo a 1.092s, dietro alla Yamaha Pramac di Jack Miller e davanti alla Ducati Gresini del rookie Fermin Aldeguer.

Buona la prova della nuova Yamaha V4, che portata in pista dal tester Augusto Fernandez, chiude si 19esima ma a poco più di mezzo secondo dalla migliore M1 con il 4 cilindri in linea, quello di Quartararo.

Dietro al tester della casa di Iwata la M1 di Alex Rins, l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura, la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la Honda RC213V del Team LCR del rookie Somkiat Chantra.

5/5 - (7 votes)