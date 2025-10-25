MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bezzecchi: “Non è andata malissimo” [VIDEO]

GP Malesia Sepang Aprilia Racing MotoGP 2025 – Gara in rimonta per Marco Bezzecchi che ha concluso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia dalla quattordicesima alla sesta posizione (con la penalità inflitta ad Aldeguer per la pressione della gomma) Il pilota dell’Aprilia è fiducioso che domani potrà fare meglio. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Non è andata malissimo, partenza nella media. Sono riuscito a venire su e fare dei sorpassi. Mi è mancato il giro secco in qualifica, non è come le ultime gare ma sapevamo che qui avremmo fatto fatica. Stiamo lavorando su delle cose che ci aiuteranno in futuro. Bisogna cercare di fare altri passi in avanti, non sarà facile fare meglio domani partendo così indietro ma realisticamente si può fare. Il traffico in qualifica non aiuta, ma è tutto il weekend che la gomma nuova sembra che abbia dei giri, non riesco mai a trovare dell’extra grip poi fortunatamente riesco ad essere costante”





3.4/5 - (17 votes)