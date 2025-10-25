MotoGP | GP Malesia: Aldeguer è il Rookie of the Year 2025

GP Malesia Sepang Gresini Racing 2025 – Con il terzo posto nella Sprint del GP della Malesia, Fermin Aldeguer si laurea matematicamente Rookie of the Year 2025 della MotoGP.

Un traguardo che premia non solo il talento, ma anche la tenacia di un pilota che ha scelto un percorso alternativo per arrivare al vertice.

Dopo una stagione in crescita, il giovane spagnolo ha dimostrato di poter competere con i migliori, chiudendo il sabato di Sepang con un podio conquistato a suon di sorpassi e determinazione. Ecco cosa ha detto a Sky Sport il pilota del Gresini Racing.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Sprint Race Gp Malesia Sepang Gresini Racing 2025

“Dedico questo riconoscimento da rookie a tutti quelli che pensavano non fossi pronto per la MotoGP, e a tutte le persone che mi sono state vicine. Ora vogliamo di più.

In MotoGP ci sono tante cose da imparare e da sistemare per andare forte. Come pilota abbiamo molti strumenti, ma per il team è più complicato. La mia carriera è stata diversa: per motivi economici non ho potuto seguire il percorso tradizionale. Ho scelto un’altra strada, ho sofferto tanto in Moto2, ma guarda dove siamo ora.

Dopo un periodo difficile ci siamo ripresi, abbiamo vinto le stesse gare del campione, anche se ho commesso degli errori. Nella Sprint non ho fatto una buona partenza, il feeling con la frizione non era ottimale e ho perso posizioni. Poi ho provato a rimontare, ma non è stato facile. Ho fatto una bella lotta con Mir, Marini e Pedro.”

