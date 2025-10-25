MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Quartararo: “Ho perso tempo con Morbidelli ma mi sono divertito” [VIDEO]

GP Malesia Sprint Race Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo ha concluso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in quinta posizione (con la penalità inflitta ad Aldeguer per la pressione delle gomme). Il pilota della Yamaha ha ammesso che pur avendo perso tempo nella lotta con Franco Morbidelli si è divertito e per domani sarà importante la gestione della gomma media. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Malesia MotoGP 2025

“Penso che non sia stata una brutta gara, ho perso tanto tempo con Franky ma mi sono divertito. Sappiamo che con il nostro passo qui eravamo in difficoltà ma abbiamo fatto un bel lavoro e per domani dobbiamo lavorare sulle gomme. Domani, dopo la Moto2 sicuramente andremo con la media davanti e dietro, all’inizio faremo fatica ma daremo il massimo per essere lì. Ho detto abbastanza volte cosa manca sulla moto, voglio concentrarmi sul mio lavoro e trovare delle soluzioni”





