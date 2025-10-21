MotoGP | GP Malesia, Marini: “Sarà un weekend interessante”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini continua a essere una certezza per il box Honda, con un solo ritiro in stagione, causato da un problema tecnico.

Il pilota pesarese ha contribuito in modo solido allo sviluppo della RC213V e l’obiettivo dichiarato resta il podio, e le recenti prestazioni da top five confermano che non si tratta di un sogno irrealizzabile.

Ecco cosa ha detto il #10 della Honda che parla di quello che sarà un weekend interessante in una pista molto particolare.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Pronti per un’altra gara in quello che sono sicuro sarà un weekend interessante. Sepang è una pista molto particolare e dopo aver provato lì, si ha sempre la possibilità di confrontare ciò su cui si è lavorato durante l’anno. È un circuito con una grande varietà di frenate, curve e rettilinei e penso che questo si adatterà un po’ di più a noi rispetto a Phillip Island. Tre gare per raggiungere i nostri obiettivi e continueremo a lavorare fino alla fine, ci siamo vicini.”

