MotoGP | Repsol diventerà partner della MotoGP a partire dal 2026

Repsol – Repsol e MotoGP daranno il via a una nuova partnership nel 2026, quando Repsol diventerà il fornitore ufficiale di lubrificanti per Moto3 e Moto2.

L’iconico marchio sarà inoltre title sponsor di un Gran Premio MotoGP ogni stagione e godrà di una presenza di rilievo lungo il tracciato per tutto il calendario.

Come fornitore di lubrificanti per Moto3 e Moto2, Repsol testerà i propri prodotti nelle condizioni più estreme, la competizione, garantendo che l’azienda energetica possa continuare a portare la tecnologia più avanzata nei suoi prodotti commerciali in tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di storia nel Motomondiale e una leggendaria alleanza con Honda, Repsol si riafferma come punto di riferimento tecnico e commerciale nel mondo delle due ruote.

Dichiarazioni Clara Velasco, Direttrice di Repsol Lubricants

“Questa nuova partnership con la MotoGP rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita globale. Siamo entusiasti di tornare nello sport e di poter dimostrare la qualità e le prestazioni dei nostri lubrificanti in un ambiente così impegnativo. Questo accordo ci permette di continuare a innovare e migliorare i nostri prodotti per offrire il meglio ai nostri clienti.

Dichiarazioni Valero Marín, Direttore Generale Clienti di Repsol

“In Repsol, i motori hanno sempre fatto parte del nostro DNA, e continueranno a esserlo. In Repsol Lubricants, in linea con l’evoluzione globale di Repsol, questa partnership e sponsorizzazione ci permette di connetterci con i nostri clienti da un punto di vista più autentico, più emotivo, senza perdere la reputazione tecnica per cui siamo conosciuti. Vogliamo accompagnarli nel viaggio, assicurandoci che ogni chilometro venga percorso senza attriti, con fiducia e con uno scopo.”

Dichiarazioni Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP

“I fan che già amano la MotoGP conosceranno Repsol per la sua reputazione nello sport per eccellenza e successo, quindi siamo orgogliosi di vedere Repsol tornare. Sappiamo che, come fornitore di lubrificanti per Moto2 e Moto3, i piloti e i team saranno supportati con tecnologia di altissima qualità, ed è una grande notizia vedere il marchio assumere la sponsorizzazione titolata di un Gran Premio e mettere il proprio nome a bordo pista. Mentre la MotoGP continua la sua traiettoria di crescita impressionante, non c’è momento migliore per accogliere Repsol come partner ufficiale e scrivere insieme un nuovo capitolo.”

