MotoGP | GP Malesia, Quartararo: “Sono abbastanza contento”

"El Diablo" ha concluso la gara in quinta posizione

di Jessica Cortellazzi26 Ottobre, 2025
GP Malesia Sprint Race Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo ha concluso il Gran Premio della Malesia in quinta posizione. Il pilota francese, ad inizio gara si è difeso per la quarta posizione ma poi ha iniziato a subire il calo del grip alle gomme. Tuttavia, è riuscito a mantenere la sua posizione con un ampio margine sugli inseguitori, fino alla bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Malesia MotoGP 2025

“È stata una gara abbastanza buona. Ogni volta che partiamo prima della Moto2 posso essere aggressivo nei primi giri, e oggi ho potuto spingere. Ma, come tutti, ho dovuto gestire le gomme e cercare di non superare il limite. È difficile con le morbide, ma credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho cercato di mantenere il ritmo. Con Joan (Mir, ndr) ho guidato in modo difensivo, ho provato a chiudere tutte le linee e ad andare il più veloce possibile. A un certo punto Franky (Morbidelli, ndr) mi ha superato in modo piuttosto aggressivo all’ultima curva. Fa parte delle corse, è normale ma dopo ho dovuto rallentare un po’. Finire tra il 5° e il 7° posto era l’obiettivo di oggi, quindi sono abbastanza contento”

