MotoGP | Gp Indonesia: prima vittoria per Aldeguer, frattura per Marquez

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025 disputato sul tracciato di Mandalika.

Il pilota del Gresini Racing ha letteralmente dominato andando a cogliere la prima vittoria in Top Class, andando a tagliare il traguardo con 6.987s di vantaggio sul più vicino degli inseguitori.

Per Aldeguer come detto è la prima vittoria in MotoGP dopo le 8 in Moto2 e a 20 anni e 183 giorni, è il secondo pilota più giovane a vincere in Top Class dopo Marc Marquez. Un rookie non vinceva una gara al debutto dal 2021, allora a farlo fu Jorge Martin. Aldeguer è il sesto diverso vincitore della stagione.

La gara è stata caratterizzata da un brutto incidente al primo giro che ha visto coinvolti Marco Bezzecchi e Marc Marquez con quest’ultimo che ha avuto la peggio.

Il nove volte iridato è stato tamponato da Bezzecchi (che come ieri era partito malissimo dalla pole position, ndr) e ruzzolando nella ghiaia ha riportato una piccola frattura alla clavicola destra. Serviranno ulteriori esami (molto probabilmente una TAC, ndr) per capire se andrà operata oppure no. Lo spagnolo andrà direttamente a Madrid per saperne di più.

Tornando alla gara, Aldeguer una volte preso il comando al giro 7 (sorpassando Pedro Acosta, ndr) non lo ha più lasciato aumentando il gap sugli avversari giro dopo giro.

Secondo al traguardo un Pedro Acosta mai domo, il pilota della KTM a metà gara sembrava aver finito gomme ed energia e invece è riuscito battagliando a centrare la seconda posizione. Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in sella alla seconda Ducati del Gresini Racing.

La battaglia per il podio ha visto protagonisti anche Brad Binder (KTM Factory), il nostro Luca Marini (Honda Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), che hanno chiuso nell’ordine dal quarto al sesto posto. Della partita aveva fatto parte anche Alex Rins, che però sul finale di gara ha pagato la scelta della gomma soft sia all’anteriore che al posteriore, chiudendo decimo.

Davanti al pilota Yamaha Factory il team-mate Fabio Quartararo, settimo e i due piloti del VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

A punti anche Miguel Oliveira su Yamaha Pramac, le Honda LCR di Johann Zarco e Somkiat Chantra e Jack Miller, con la seconda Yamaha Pramac. Caduto ad inizio gara Joan Mir (Honda Factory), ritirato a metà gara Enea Bastianini (KTM Tech3).

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia. Il tre volte iridato della Ducati era ultimo e staccato dal penultimo Somkiat Chantra, quando nel corso del nono giro è caduto mettendo fine ad un weekend da incubo.

Con questa caduta e il podio di Alex Marquez, si allontana il secondo posto in classifica per Bagnaia, ora lontano 88 punti, mentre sono 20 i punti che separano Bagnaia terzo da Bezzecchi, quarto.

