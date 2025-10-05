MotoGP | GP Indonesia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Mandalika International Circuit
Diretta GP Indonesia Mandalika – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika, dove, a partire dalle 09:00, scatterà il Gran Premio d’Indonesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
Davanti a tutti scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, accanto a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez che chiude la prima fila. Dalla quarta casella partirà la Yamaha di Alex Rins, seguito da Pedro Acosta e Luca Marini.
Settimo Alex Marquez, seguito da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Miguel Oliveira chiude la Top 10. Qualifica difficile per Bagnaia che dovrà rimontare dalla sedicesima casella in griglia.
Nella Sprint di Mandalika vittoria di Marco Bezzecchi su Fermin Aldeguer e Raul Fernandez
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP 🇮🇩 #Motorionline Grande rimonta del "Bez" che dopo una pessima partenza ha passato il rookie #Gresini all'ultimo giro, irriconoscibile #PeccoBagnaia https://t.co/yJF4J3xjzH
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 4, 2025
Foto Gallery Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025
Le foto più belle della Sprint Race del GP d'Indonesia #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery!
– Clicca qui 👇https://t.co/DCTnETIJfB pic.twitter.com/7ySVqsmUeh
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 4, 2025
DIRETTA GP INDONESIA DALLE 14:00
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login