MotoGP | GP Indonesia, Marquez: “C’è qualcosa di rotto, clavicola o spalla lussata” [VIDEO]

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – E’ durato poche curve il Gran Premio d’Indonesia di Marc Marquez, tamponato da Marco Bezzecchi poche curve dopo lo start.

Il nove volte iridato nella caduta ha riportato un problema alla clavicola o al legamento della spalla destra, a chiarirlo sarà una TAC da fare al Ruber Internacional di Madrid.

Non un bel modo per festeggiare il nono Titolo conquistato una settimana fa a Motegi, ma Marquez scagiona Bezzecchi, classificando l’incidente come di gara.

Dichiarazioni Marc Marquez Caduta e Frattura GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Dobbiamo capire prima a Madrid, ma sembra che il legamento è rotto o è lussata la clavicola. Non è il miglior modo dopo aver vinto il Titolo, ma così sono le gare. Marco (Bezzecchi) è venuto subito a chiedere scusa, una volta succede a me, una volta ad un altro. Stanotte vado a Madrid, vedo di tornare in pista il prima possibile, ma ascoltando quello che dice il dottore.”





