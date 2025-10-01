MotoGP | GP Indonesia, Di Giannantonio: “Sono molto carico”

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio dopo il non brillante Gran Premio del Giappone, proverà a tornare protagonista in Indonesia.

Per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team è la gara di casa e per questo la squadra di Tavullia correrà domenica con una livrea speciale dedicata all’Indonesia che è stata presentata martedì a Jakarta.

Ecco cosa ha detto “Diggia” che è convinto di poter fare bene in una pista dove nel 2023 ha conquistato la quarta posizione come miglior risultato.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono molto carico per questo fine settimana, la pista di Mandalika mi piace moltissimo e puntiamo ad andare molto bene. Abbiamo delle idee per cambiare la dinamica dell’ultimo GP. Sono molto curioso, perché pensiamo di avere una soluzione per migliorare e poter dare una svolta qui in Indonesia. È sempre bello venire qui, ieri abbiamo presentato insieme a Valentino la livrea speciale per questo Gran Premio a Jakarta ed è davvero bellissima, con questi colori che uniscono il nostro team e l’Indonesia. Un grazie speciale a Pertamina, che ci ha fatti sentire come a casa nel loro quartier generale e grazie anche ai fan che sono venuti ad accoglierci e sostenerci.”

