MotoGP | GP Indonesia, Bastianini: “Sono davvero motivato”

GP Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025 – Le ultime due gare di Enea Bastianini non sono state all’altezza della ripresa delle gare dopo la pausa estiva.

Il pilota del Team Tech3 dopo il podio ottenuto al Montmelò di Barcellona, ha faticato sia a Misano che a Motegi. Adesso arriva il Gran Premio d’Indonesia dove il il #23 della KTM cercherà di tornare nelle posizioni che contano.

Ecco cosa ha detto la “Bestia” che rimane fiducioso visti alcuni aspetti positivi riscontrati nella gara della domenica.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“Veniamo da un weekend difficile in Giappone, abbiamo faticato molto per essere veloci in tutte le sessioni, ma abbiamo lasciato Motegi con alcuni aspetti positivi dopo la gara. Spero che potremo portarli a Mandalika questa settimana. Daremo il 100% fin da venerdì mattina, perché sarà molto importante qualificarsi per la Q2 nelle prove libere. L’Indonesia è una pista molto diversa dal Giappone e le condizioni meteo saranno impegnative, molto calde e umide, quindi vediamo come affronteremo questa pista con la KTM. Sono davvero motivato, quindi diamo il massimo e vediamo come andrà a finire!”

