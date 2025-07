MotoGP | GP Germania Day 1, Bezzecchi: “Buon inizio di weekend”

GP Germania Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Day 1 del Sachsenring con un buon settimo tempo, obiettivo Q2 centrato.

Il pilota riminese dell’Aprilia, reduce dal doppio podio di Assen, sapeva che il circuito tedesco sarebbe stato più difficile per lui e per la RS-GP, ma si è detto comunque contento del risultato.

Per le qualifiche è prevista pioggia e il “Bez” è pronto a qualsiasi condizione meteo, visto che il feeling con la squadra e con la moto è in crescendo. Ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Germania Sachsenring MotoGP 2025

“Buon inizio di weekend nonostante la scivolata, con la media è sempre strano. Abbiamo fatto un buon inizio e se domani pioverà cercheremo di adattarci. L’ultima volta che ho girato con il bagnato qui ero in Moto2 e c’era un buon grip, vedremo come sarà. Anche io ho avuto del chattering, soprattutto nelle curve a destra lente. Con il team ci stiamo capendo, chiaramente è frutto di tanto lavoro fatto dall’inizio dell’anno, adesso siamo in un trend positivo, mi sento meglio con la moto, ho la confidenza per cercare di poter spingere appena posso. Non siamo ancora super vicini ai top ma ci stiamo arrivando. Qui rispetto ad Assen soffriamo di più ma ce lo aspettavamo e comunque è stata una buona giornata.”

