MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “Stiamo facendo un bel lavoro”

GP Repubblica Ceca Brno Aprilia Racing MotoGP 2025 – Jorge Martin ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca in 11esima posizione.

L’iridato 2024 della MotoGP, al rientro dopo tre mesi dall’ultimo infortunio avvenuto in Qatar, si era qualificato 12esimo e dopo una grande partenza era arrivato ad occupare la sesta posizione.

Ha tagliato il traguardo a sei secondi dal vincitore, il connazionale della Ducati Marc Marquez. Ecco cosa ha detto “Martinator” al termine dei 10 giri della pista di Brno.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Mi sono trovato bene, penso di aver commesso qualche errore in qualifica, forse a livello di concentrazione e anche a causa delle bandiere gialle. Ovviamente partire dodicesimo non aiuta, ma sapevo di poter fare una buona partenza. A un certo punto della sprint ero sesto e da lì ho cercato di fare chilometri e di conoscere meglio la moto. Ho visto chiaramente dove dobbiamo migliorare in vista di domenica. Nei primi giri, mi sentivo a mio agio, anche per spingere di più. Ora si tratta di conoscere e capire i limiti della moto, ed è quello che ho fatto. Quindi sono contento, stiamo facendo un bel lavoro. Sono molto felice e grato di essere qui a correre.”

Foto: Valter Magatti

