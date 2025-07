MotoGP | GP Brno Sprint Race, Alex Marquez rallentato dal tear off del fratello Marc!

GP Brno Sprint Race Gresini Race – Gara sfortunata per Alex Marquez che ha concluso la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca in diciassettesima posizione. Il problema per il pilota del team Gresini Racing è nato alla partenza quando la sua Ducati ha pattinato per via del tear off tirato via proprio dal fratello Marc, facendogli perdere posizioni. In seguito, dopo un contatto con il compagno di squadra, Fermin Aldeguer, lo spagnolo ha preferito concludere la gara senza prendere altri rischi.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race GP Brno

“Non ho ben capito cos’è successo in partenza. Ho “lottato” con un tear off, quello di Marc. L’ho allontanato, ma ho comunque pattinato. Da lì in poi ho toccato Fermin subito (in curva 3, ndr), e ho deciso di affrontare la Sprint con calma, perché era una battaglia persa. Abbiamo raccolto buoni dati in vista di domani e non partiamo troppo lontani, quindi lavoriamo per essere competitivi”