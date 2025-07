MotoGP | GP Brno Sprint Race, Quartararo: “Sono soddisfatto”

GP Repubblica Ceca Brno Monster Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo dopo aver conquistato la sua sesta partenza in prima fila della stagione a Brno, ha chiuso la Sprint Race in quinta posizione.

Scattato dalla terza casella, ha inizialmente difeso la sua posizione resistendo agli attacchi di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, ma successivamente si è dovuto “accontentare”.

Un contatto con Bezzecchi nel corso delle prime fasi della gara non ha compromesso la guida della sua Yamaha M1, ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno Monster Yamaha MotoGP 2025

“Sono soddisfatto della mia Sprint Race. Avevo molti avversari intorno a me e oggi ho potuto confrontare il nostro pacchetto con il loro. Sentivo il rumore della moto di Bezzecchi e ho anche percepito il contatto della sua gomma quando ha colpito il posteriore della mia. È stato un momento ravvicinato per entrambi. Ho avuto qualche difficoltà con il grip usando la gomma media, mentre lui montava la posteriore morbida. Cercheremo di analizzare i dati e la temperatura delle gomme di oggi per capire dove possiamo apportare qualche modifica in vista di domani. Affronto la gara con la mente aperta.”

Foto: Valter Magatti

