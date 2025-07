MotoGP | GP Brno Gara, Bastianini: “Peccato per la caduta”

GP Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025 – Dopo il podio nella Sprint del sabato di Brno, Enea Bastianini inseguiva il podio anche nella gara domenicale, ma è scivolato quando si stava avvicinando all’obiettivo.

Rimane comunque il bel weekend del riminese della KTM, che solo una settimana fa era ricoverato in ospedale per un’infiammazione dell’appendicite (dovuta ad un batterio preso da carne do pollo, ndr) e che in Repubblica Ceca è tornato grande protagonista. Ecco cosa ha detto il #23 della KTM ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Gp Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025

“Ero partito peggio di ieri ma stavo rimontando poi sono arrivato alla staccata della 3, il posteriore non rientrava mai e sono caduto. Il potenziale c’era, devo essere contento. Il nuovo capo della KTM mi ha dato un buon impatto. Ho frenato più forte del giro prima, il problema è che non è rientrato il posteriore e non ho avuto supporto. Cercheremo di capire meglio, non ho ancora in mano la moto come vorrei ma se oggi sono caduto è perché mi sentivo competitivo.”

Foto: Valter Magatti

