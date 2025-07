MotoGP | GP Brno Gara, Bagnaia: “Bisogna tenere duro ed essere realisti”

GP Repubblica Ceca Brno Ducati Lenovo MotoGP 2025 –

Altra gara piena di punti interrogativi per Francesco Bagnaia. Il pilota piemontese ha concluso il Gran Premio della Repubblica Ceca in quarta posizione dopo essere partito dalla Pole Position. Pecco ha nuovamente lamentato i soliti problemi in staccata, quello che è sempre stato un suo punto di forza. Obbligatorio resettare e concentrarsi per la seconda parte di stagione, in modo da arrivare al 2026 con tutti i problemi risolti.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025

“Dall’inizio dell’anno, dalla Thailandia lamento un mio problema in staccata e ingresso. Prima sono sempre stato molto difficile da superare, adesso la situazione si è rovesciata. Sono uno dei più scarsi in staccata, non riesco a frenare forte e quando ci provo o mi si chiude davanti da dritto o vado lungo, sono molto in difficoltà in quella parte. Difficile da intendere perché quando vorrei frenare forte come vorrei, non c’è modo di fermare la moto e quando freno più piano per fare percorrenza, faccio fatica ad entrare. Quindi è un limbo molto difficile da gestire”

Se prima c’era l’obiettivo del titolo, ora Pecco è consapevole che sarà importante lavorare per recuperare punti e arrivare a fine anno con buone sensazioni:

“Conosciamo il progetto anche se quest’anno non mi sembra di conoscerlo tanto bene ma alla fine sta nelle nostre mani. Stiamo provando la qualunque e niente ci sta portando a migliorare quella zona lì. Il DNA di questa moto non si adatta bene alla mia richiesta sul davanti, bisogna tenere duro. L’approccio e l’obiettivo è cambiato durante questa prima parte di stagione perchè si è partiti per vincere il campionato ma bisogna essere realisti, difficile pensare di lottare in questa situazione contro Marc e per il titolo. Bisogna ripartire da un altro punto, cercare di recuperare su Alex che è il pilota che ho davanti e man mano migliorarsi fino alla fine in ottica 2026. Nell’ultima parte di gara riuscivo a gestire la trazione dietro perché staccata e ingresso è stata molto simile dall’inizio alla fine della gara. Però mano a mano che toglievo traction control mi trovavo sempre meglio. Non avendo fatto le FP2 sull’asciutto non ho fatto un bel lavoro sulle mappe. Più toglievo traction e la liberavo, più era facile trazionare. E’ stato un errore mio di valutazione del weekend”

