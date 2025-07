MotoGP | GP Brno Gara, Marc Marquez: “Sono felice e calmo”

GP Repubblica Ceca Brno Ducati MotoGP 2025 – Continua senza sosta il dominio di Marc Marquez, che anche a Brno fa bottino pieno, vittoria sia nella Sprint del sabato, che nella gara “lunga” della domenica.

Anche in Repubblica Ceca non c’è stata storia, quinta vittoria consecutiva (primo pilota Ducati a riuscirci, ndr), ottava della stagione, un dominio che non ha lasciato scampo agli avversari.

Successo #70 in MotoGP, 96esimo in carriera, 121esimo podio in Top Class, 160esimo in carriera, numeri da “capogiro” che sono lì a testimoniare la grandezza del pilota Ducati, che al momento ha 120 punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, suo fratello Alex Marquez (secondo vantaggio più ampio della storia dopo quello di Doohan su Aoki nel 1997 che era di 140 punti, ma da sottolineare senza Sprint Race, ndr). Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Sono felice e calmo ed è la cosa più importante. Dopo i test di Aragòn abbiamo fatto un passo in avanti sull’assetto, mi trovo lo stesso veloce, ma più sicuro e mi ha fatto fare il 100% in queste gare. Sono contento perché sembra che in tutte le piste vado bene, in qualsiasi condizione, evidentemente a sinistra faccio meno difficoltà. All’inizio della stagione per me era un team nuovo che ha lavorato molto bene, anche io ho capito il metodo di lavorare della Factory che era diverso da Gresini. Adesso sfruttiamo tutto per fare il 100% in ogni prova ed in ogni gara. Il margine non si sa mai, gli ultimi decimi sono quelli che provi ad utilizzare quando c’è uno molto vicino.”

