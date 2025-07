MotoGP | GP Brno Day 1, Di Giannantonio: “Sul bagnato mi aspettavo di essere più a posto”

MotoGP Brno Pertamina Enduro VR46 – Venerdì in salita per Fabio Di Giannantonio che ha concluso il turno di prove del Gran Premio della Repubblica Ceca in sedicesima posizione e dovrà pertanto passare dal Q1. Il pilota romano però ha avuto buone sensazioni e per domani prevede una gara combattuta.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Brno Prove

“È stata un’altra giornata buona. Sul bagnato, mi aspettavo di essere più a posto con il setup e con il feeling sulla moto, ma ci è mancato un po’ in frenata. Abbiamo provato a migliorare questo punto e abbiamo capito che c’è stato un piccolo problema. Sistemandolo, se domani è bagnato, penso che andrà molto meglio. La velocità in curva è buona e il gap dalla vetta non è grande, sono fiducioso di poter migliorare sul bagnato. Sull’asciutto, sarà un punto di domanda perché abbiamo fatto pochi giri in condizioni miste, ma siamo sicuri che il nostro pacchetto è buono in queste condizioni. Brno è una pista che mi piace molto e so che posso adattarmi velocemente. Per domani vedremo, penso che dovremo aspettarci una gara di gruppo come sempre, con tanti costruttori a giocarsela”