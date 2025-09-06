MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Acosta: “Divertente essere paragonati alla Rookies Cup”

GP Catalunya Barcellona KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha corso una buona Sprint Race al Montmelò di Barcellona, chiusa al quarto posto.

Il pilota della KTM in realtà si aspettava qualcosina di più, ma il grip non era lo stesso che aveva avuto venerdì e nelle qualifiche.

Lo “Squalo” d Mazarron ha lottato con i suoi compagno di marca e Team Enea Bastianini e Brad Binder e qualcuno visti i colori Red Bull, ha parlato suo social network, paragonando i tre ai piloti della Rookies Cup. Ecco cosa ha detto il #37 della casa austriaca.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Catalunya Barcellona KTM MotoGP 2025

“La mia partenza è stata abbastanza buona, ma poi ho sentito che la gomma posteriore non aveva molto grip. Ho provato a scaldarla, ma il grip che avevo avuto nel resto delle sessioni non c’era più. Comunque siamo di nuovo quarti e siamo costantemente tra i primi cinque e non commettiamo errori. Dobbiamo continuare così. A un certo punto Brad (Binder) mi ha superato e poi Enea! (Bastianini), ma è stato divertente vedere la gente online paragonarci alla Red Bull MotoGP Rookies Cup!”

