MotoGP | Gp Barcellona Prove: doppietta KTM con record, sprofonda Bagnaia

Miglior tempo di Binder davanti ad Acosta e ai fratelli Marquez, con Alex terzo e Marc quarto

di Alessio Brunori5 Settembre, 2025
MotoGP Gp Catalunya Barcellona Prove – Tutti si aspettavano una Ducati protagonista delle pre-qualifiche di Barcellona, ma i primi due posti della classifica sono andati a due KTM, esattamente le ufficiali di Brad Binder e Pedro Acosta.

Il sud-africano è stato anche autore del record della pista con il crono di 1:38.141 (il vecchio apparteneva ad Aleix Espargarò, che lo scorso anno girò in 1:38.190, ndr), mentre lo spagnolo lo ha “solo” sfiorato, girando in 1:38.245.

Due KTM al comando e due Ducati ad inseguire, quelle dei fratelli Marquez, con Alex (Desmosedici GP 24 Gresini Racing) terzo e staccato di 0.139s dalla vetta e davanti a Marc di soli 0.085s

I due fratelli sono davanti a due italiani, Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP25 ed Enea Bastianini su KTM RC16 del Tech3, quest’ultimo intervistato ieri in esclusiva da Motorionline. Il “Bez” paga un distacco di 0.262s, mentre la “Bestia” è a 0.349s.

Qualificati direttamente alla Q2 anche l’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP 24 VR46 Racing Team), le Honda di Johann Zarco (Team LCR) e del nostro Luca Marini (Factory Team) e Ai Ogura, con l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse Racing.

Pre-qualifiche da dimenticare per i nostri Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, unici due piloti insieme a Marc Marquez a guidare la Ducati Desmosedici GP 25.

I due sono rispettivamente in 17esima e 21esima posizione, con il tre volte iridato staccato dalla vetta di 1.029s. Un distacco che dice molto delle difficoltà che sta incontrando sin dai test della Thailandia il piemontese, che non riesce proprio a trovare il giusto feeling con la nuova Ducati.

Domani in Q1 dovranno giocarsela tra gli altri con le Yamaha di Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller e Alex Rins, con la Ducati del rookie Fermin Aldeguer, con le Aprilia di Raul Fernandez, del Campione in carica Jorge Martin (solamente 18esimo, ndr) e del tester Lorenzo Savadori, con le Honda di Joan Mir, Aleix Espargarò e Somkiat Chantra e con la KTM di Maverick Vinales.

MotoGp Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:38.141
2 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:38.245 +0.104
3 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:38.280 +0.139
4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:38.365 +0.224
5 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:38.403 +0.262
6 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:38.490 +0.349
7 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:38.511 +0.370
8 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:38.511 +0.370
9 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:38.522 +0.381
10 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:38.599 +0.458
11 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:38.602 +0.461
12 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:38.656 +0.515
13 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:38.730 +0.589
14 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:38.760 +0.619
15 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:38.774 +0.633
16 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:38.832 +0.691
17 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:38.915 +0.774
18 1 Jorge Martin Aprilia Racing 1:38.982 +0.841
19 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:39.024 +0.883
20 41 Aleix Espargaro Honda Hrc Test Team 1:39.157 +1.016
21 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:39.170 +1.029
22 32 Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:39.186 +1.045
23 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:39.308 +1.167
24 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr 1:40.002 +1.861

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3
MotoGP

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3

Steiner ha valutato opportunità nella MotoGP per oltre due anni, concretizzata con il Team francese
GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 Guenther Steiner MotoGP – Guenther Steiner, personaggio della Formula 1, che ha ricoperto anche il

