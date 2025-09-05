MotoGP | Gp Barcellona Prove: doppietta KTM con record, sprofonda Bagnaia

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Prove – Tutti si aspettavano una Ducati protagonista delle pre-qualifiche di Barcellona, ma i primi due posti della classifica sono andati a due KTM, esattamente le ufficiali di Brad Binder e Pedro Acosta.

Il sud-africano è stato anche autore del record della pista con il crono di 1:38.141 (il vecchio apparteneva ad Aleix Espargarò, che lo scorso anno girò in 1:38.190, ndr), mentre lo spagnolo lo ha “solo” sfiorato, girando in 1:38.245.

Due KTM al comando e due Ducati ad inseguire, quelle dei fratelli Marquez, con Alex (Desmosedici GP 24 Gresini Racing) terzo e staccato di 0.139s dalla vetta e davanti a Marc di soli 0.085s

I due fratelli sono davanti a due italiani, Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP25 ed Enea Bastianini su KTM RC16 del Tech3, quest’ultimo intervistato ieri in esclusiva da Motorionline. Il “Bez” paga un distacco di 0.262s, mentre la “Bestia” è a 0.349s.

Qualificati direttamente alla Q2 anche l’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP 24 VR46 Racing Team), le Honda di Johann Zarco (Team LCR) e del nostro Luca Marini (Factory Team) e Ai Ogura, con l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse Racing.

Pre-qualifiche da dimenticare per i nostri Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, unici due piloti insieme a Marc Marquez a guidare la Ducati Desmosedici GP 25.

I due sono rispettivamente in 17esima e 21esima posizione, con il tre volte iridato staccato dalla vetta di 1.029s. Un distacco che dice molto delle difficoltà che sta incontrando sin dai test della Thailandia il piemontese, che non riesce proprio a trovare il giusto feeling con la nuova Ducati.

Domani in Q1 dovranno giocarsela tra gli altri con le Yamaha di Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller e Alex Rins, con la Ducati del rookie Fermin Aldeguer, con le Aprilia di Raul Fernandez, del Campione in carica Jorge Martin (solamente 18esimo, ndr) e del tester Lorenzo Savadori, con le Honda di Joan Mir, Aleix Espargarò e Somkiat Chantra e con la KTM di Maverick Vinales.

