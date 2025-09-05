MotoGP | GP Barcellona Day 1, Bagnaia: “Aspettative sbagliate”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – E’ Pecco Bagnaia quasi disarmato quello che ha parlato al termine del Day 1 del Gran Premio di Catalunya, 15esima tappa della MotoGP 2025.

Se nelle parole del giovedì c’era tanta speranza visto il “salto” in avanti a livello di feeling fatto in Ungheria, la stessa è stata spazzata via, forse a causa del poco grip della pista catalana, forse perchè la Ducati Desmosedici GP 25 non ne vuole sapere di “andare” nelle mani del tre volte iridato.

Sconfitto nel cronometro, 23esimo e penultimo nelle FP1 e 21esimo nelle pre-qualifiche, il “Pecco” nazionale non sembra trovare una soluzione a questa situazione, ecco cosa ha detto ai giornalisti presenti a Barcellona.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Avrei voluto continuare con le parole di ieri, perché ero contento, ero pronto a iniziare con una gran confidenza questo weekend e dopo Balaton ero pronto appunto a fare un weekend in risalita, ma positivo. E invece oggi purtroppo niente di tutto questo, aspettative sbagliate, speravo che fosse magari un qualcosa che questa mattina non avesse funzionato, invece da stamattina grandissime difficoltà, sono tanto al limite, spingo forte per girar piano alla fine, quindi non riusciamo a ad andar forte. Con tutto rispetto per i test rider, ma sono in mezzo a loro, son 21esimo, quindi qualcosa da capire c’è. E’ è un un venerdì molto complicato, soprattutto in una pista dove le cose mi sono sempre venute abbastanza facili. Non torneremo indietro nel setting, continueremo su questa strada e proveremo altre vie.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Problematiche Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Non riesco a entrare forte nelle curve, tendo ad essere molto in difficoltà col davanti. Soprattutto col grip iniziale ed è difficile gestirlo. T1, T2 e T4 sono i peggiori settori in assoluto, non riesco a farla girare con velocità, quindi è difficile. Non ho lo stesso potenziale di Balaton, non so il motivo. Ero convinto che la moto di Balaton potesse andar bene anche qua e invece al momento non sta funzionando come dovrebbe e onestamente prima di Balaton ho sempre ho pensato che se non avessimo trovato una soluzione per questa pista sarebbe stata difficilissimo, perché non c’è grip e onestamente. Speravo meglio.”

